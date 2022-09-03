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Чемпионат Франции. Лига 1

Полузащитник «ПСЖ» перебрался в катарский клуб официально

 
03 Сентября 2022 • 21:15 Комментировать (1)
Нант
0:1
ПСЖ
1 9.00 X 6.20 2 1.28
1-й тайм

Хавбек «Пари Сен-Жермен» Рафинья Алькантара продолжит карьеру в Катаре.

29-летний бразилец официально стал игроком клуба «Аль-Араби». Соглашение игрока рассчитано на два года. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «ПСЖ» отпустил Рафинью бесплатно.

Рафинья Алькантара выступал за парижан с октября 2020 года, а ранее представлял «Барселону». В общей сложности полузащитник провёл в составе французского гранда 39 матчей во всех соревнованиях, записав себе в актив семь голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость бразильского футболиста в 9 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Alex1972
03 Сентября 2022 в 21:29
Тепленько там... И газ есть.. И денюшки...
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