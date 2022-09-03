Хавбек «Пари Сен-Жермен» Рафинья Алькантара продолжит карьеру в Катаре.

29-летний бразилец официально стал игроком клуба «Аль-Араби». Соглашение игрока рассчитано на два года. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «ПСЖ» отпустил Рафинью бесплатно.

Рафинья Алькантара выступал за парижан с октября 2020 года, а ранее представлял «Барселону». В общей сложности полузащитник провёл в составе французского гранда 39 матчей во всех соревнованиях, записав себе в актив семь голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость бразильского футболиста в 9 млн евро.