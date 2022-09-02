«Галатасарай» почти согласовал аренду Икарди

Турецкий «Галатасарай» находится в шаге от трансфера нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди. Напомним, что в Турции трансферное окно ещё не закрыто, поэтому переход аргентинца в стан «львов» может быть оформлен уже сегодня.

По информации от журналиста Адриена Гренье, «Галатасарай» готов заплатить за аренду футболиста 3 миллиона евро. При этом большую часть зарплаты аргентинца по-прежнему будет выплачивать «ПСЖ».

Икарди оказался в «ПСЖ» летом 2019 года, когда перебрался во французский клуб из миланского «Интера». Игрок недавно мог вернуться в Серию А, но в итоге решил отказаться от перехода в «Монцу» на правах аренды.