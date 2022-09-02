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Чемпионат Франции. Лига 1

«Галатасарай» почти согласовал аренду Икарди

 
02 Сентября 2022 • 15:09 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
1 9.00 X 6.20 2 1.28
03.09 22:00

Турецкий «Галатасарай» находится в шаге от трансфера нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди. Напомним, что в Турции трансферное окно ещё не закрыто, поэтому переход аргентинца в стан «львов» может быть оформлен уже сегодня.

По информации от журналиста Адриена Гренье, «Галатасарай» готов заплатить за аренду футболиста 3 миллиона евро. При этом большую часть зарплаты аргентинца по-прежнему будет выплачивать «ПСЖ».

Икарди оказался в «ПСЖ» летом 2019 года, когда перебрался во французский клуб из миланского «Интера». Игрок недавно мог вернуться в Серию А, но в итоге решил отказаться от перехода в «Монцу» на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ПСЖ Мауро Икарди Трансферы футбола - лето 2022
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