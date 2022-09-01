Диалло проходит медосмотр в «РБ Лейпциге»

Защитник «ПСЖ» Абду Диалло в данный момент проходит медосмотр в стане «РБ Лейпцига». По информации от журналиста Фабрицио Романо, сенегалец вскоре пополнит ряды «быков» на правах сезонной аренды.

Отмечается, что по окончанию сезона у «РБ Лейпцига» будет право выкупа футболиста за 25 миллионов евро. Ранее защитнику дали понять, что он не входит в планы нового тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье.

В прошлом сезоне Диалло провёл 12 матчей за «ПСЖ» в чемпионате Франции, где отметился одной результативной передачей. В новой кампании сенегалец ни разу не выходил на поле в составе парижского клуба.