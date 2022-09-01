«Бенфика» в ближайшие часы объявит об аренде полузащитника «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер вскоре будет представлен в качестве нового футболиста лиссабонской «Бенфики». По информации от журналиста Sky Germany Флориана Плеттенберга, «орлы» уже в ближайшие часы объявят об аренде немца.

По сведениям источника, Дракслер успешное прошёл медосмотр. Футболист перейдёт в лиссабонский клуб на правах аренды, поэтому «ПСЖ» продолжит выплачивать ему большую часть заработной платы.

В новом сезоне Дракслер ещё не выходил на поле в футболке «ПСЖ». В прошлой кампании экс-футболист «Вольфсбурга» отметился двумя голами и одной результативной передачей в чемпионате Франции.