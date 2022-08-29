«Ювентус» сегодня рассчитывает закрыть сделку по Паредесу

Туринский «Ювентус» сегодня рассчитывает договориться с «ПСЖ» по трансферу полузащитника Леандро Паредеса. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что аргентинец является последней целью команды Массимилиано Аллегри на летнем трансферном рынке. Приход Паредеса может открыть двери для Артура Мело, которого начали связывать с переходом в «Эвертон».

Паредес отправится в «Ювентус» на правах аренды с правом выкупа. Экс-футболист петербургского «Зенита» ранее выступал в Италии в составе «Ромы».

В этом сезоне Паредес отметился одним ассистом в трёх поединках чемпионата Франции.