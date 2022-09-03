Кейлор Навас поблагодарил всех, кто приглашал его в минувшее трансферное окно

Коста-риканский голкипер Кейлор Навас решил остаться в «ПСЖ», несмотря на то, что у него были варианты продолжения карьеры в других клубах - в частности, в «Наполи». Тем не менее, подобный интерес к его услугам очень льстит Навасу - он поблагодарил всех, кто приглашал его.

- Лето было неясным с точки зрения будущего, но сейчас пришло время поблагодарить клубы и фанатов, которые хотели видеть меня у себя. Это подчеркивает мою значимость и то, как я трудился все это время. Приятно быть востребованным, но я буду стараться преуспеть в «ПСЖ», помогать команде во всем, - заявил бывший вратарь мадридского «Реала».