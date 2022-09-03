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Кейлор Навас поблагодарил всех, кто приглашал его в минувшее трансферное окно

 
03 Сентября 2022 • 04:17 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
1 9.00 X 6.20 2 1.28
Через 16 ч. 14 мин.

Коста-риканский голкипер Кейлор Навас решил остаться в «ПСЖ», несмотря на то, что у него были варианты продолжения карьеры в других клубах - в частности, в «Наполи». Тем не менее, подобный интерес к его услугам очень льстит Навасу - он поблагодарил всех, кто приглашал его.

- Лето было неясным с точки зрения будущего, но сейчас пришло время поблагодарить клубы и фанатов, которые хотели видеть меня у себя. Это подчеркивает мою значимость и то, как я трудился все это время. Приятно быть востребованным, но я буду стараться преуспеть в «ПСЖ», помогать команде во всем, - заявил бывший вратарь мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кейлор Навас
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