Месси и Мбаппе - лучшие игроки «ПСЖ» в матче с «Нантом»

В пятом туре чемпионата Франции столичный «ПСЖ» на выезде встречался с «Нантом» и одержал уверенную победу со счетом 3:0. В этой встрече отлично проявил себя атакующий дуэт Месси – Мбаппе. Килиан оформил дубль с двух ассистов Лионеля.

Благодаря этому француз и аргентинец были признаны лучшими игроками встречи. Они получили оценку 7,5.

После шести сыгранных туров парижский коллектив набрал 16 баллов и располагается на первой строчке в турнирной таблице Лиги 1.

Следующий матч подопечные Кристофа Галтье проведут с туринским «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Игра пройдет в Париже 6 сентября.