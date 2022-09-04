Тренер «ПСЖ» Галтье отметил важность победы над «Нантом»

Рулевой столичного «ПСЖ» Кристоф Галтье пообщался с журналистами после победы над «Нантом» в матче шестого тура чемпионата Франции. Парижане отпраздновали «викторию» со счетом 3:0.

«Мы добыли очень важную победу в преддверии старта в Лиге чемпионов. Для нас было важно сохранить собранность и не дать сопернику ни единого шанса. После второго забитого мяча я начал руководить игрой команды, как хотел. Все пошло по моему плану, так что я доволен», - передает слова французского тренера пресс-служба клуба.

После шести туров парижская команда набрала 16 очков и лидирует в турнирной таблице Лиги 1.