Мбаппе – лучший в топ-5 лигах по голам после контратак

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе уверенно возглавляет рейтинг.

С момента своего дебюта во французской Лиге 1 (в матче за «Монако» в декабре 2015 года) Мбаппе стал автором 30 голов, забитых в результате контратак – с огромным отрывом лучший показатель за обозначенный период среди всех футболистов пяти сильнейших европейских лиг, информирует Opta. Вторую строчку делят Карим Бензема из мадридского «Реала» и Джейми Варди из английского «Лестера» – по 15 голов.

Килиан Мбаппе открыл счёт в сегодняшнем матче чемпионата Франции против «Нанта», отличившись на 17-й минуте после передачи Лионеля Месси.