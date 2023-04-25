Гасперини – о победе над «Ромой»: «Нам противостоял очень сильный соперник»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу своей команды над «Ромой» (3:1).

Благодаря сегодняшней победе бергамаски вплотную приблизились к верхней шестёрке, а также не позволили «Роме» сохранить место в топ-4.

«Нет никаких сомнений в том, что нам противостояла очень сильная команда, поэтому, чтобы добиться победы, от нас потребовалась предельная концентрация, правильный настрой и эффективность в атаке. Отличное выступление», – заявил в интервью DAZN специалист.

На счету «Аталанты» 52 очка после 31 тура чемпионата Италии. «Рома» имеет в своём активе 56 баллов.