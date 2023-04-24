Моуринью – о сотом матче в «Роме»: «Время пролетело незаметно»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о своём пребывании в клубе.

Португальский специалист проводит свой сотый матч у руля римлян. Незадолго до начала встречи с «Аталантой» «особенный» побеседовал с журналистами: «Сотый матч? Время пролетело очень быстро. Я не знал об этом, пока мне не сообщили сегодня утром. Эти сто матчей пролетели незаметно, потому что мы часто играем в Европе, а также в связи с тем, что мне очень нравится работать здесь», – цитирует Football Italia 60-летнего наставника, занявшего пост в «Роме» в 2021 году.

Следить за ходом матча «Аталанта» – «Рома» можно на сайте LiveResult.ru.