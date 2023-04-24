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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью – о сотом матче в «Роме»: «Время пролетело незаметно»

24 Апреля 2023 • 22:12 Комментировать
Аталанта
3:1
Рома
1 1.18 X 5.10 2 76.00
2-й тайм

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о своём пребывании в клубе.

Португальский специалист проводит свой сотый матч у руля римлян. Незадолго до начала встречи с «Аталантой» «особенный» побеседовал с журналистами: «Сотый матч? Время пролетело очень быстро. Я не знал об этом, пока мне не сообщили сегодня утром. Эти сто матчей пролетели незаметно, потому что мы часто играем в Европе, а также в связи с тем, что мне очень нравится работать здесь», – цитирует Football Italia 60-летнего наставника, занявшего пост в «Роме» в 2021 году.

Следить за ходом матча «Аталанта» – «Рома» можно на сайте LiveResult.ru.

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Рома Жозе Моуринью
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АТАЛАНТА РОМА
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