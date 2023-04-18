Аленичев: «Поддерживаю связь с Моуринью»

Бывший полузащитник «Порту» Дмитрий Аленичев рассказал о самой важной игре в своей карьере, а также признался, что поддерживает связь с экс-главным тренером португальской команды Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет «Рому».

«Самая важная моя игра длилась 30 минут, я вышел на замену в финале Лиги чемпионов. Партнёры, с которыми я играл в финале, — не часто их вижу, не все живут в Москве. С многими поддерживаю связь, в том числе с Жозе Моуринью, недавно поздравил его с днём рождения», — цитирует Аленичева «Матч ТВ».

Напомним, Аленичев выступал за «Порту» с 2000 по 2004 год. После окончания игровой карьеры российский футболист стал тренером и уже успел поработать в таких командах, как «Спартак», тульский «Арсенал» и красноярский «Енисей». С 2019 года Аленичев находится без клуба. Специалист заявил, что готов вернуться к тренерской деятельности, если ему поступит интересное предложение.