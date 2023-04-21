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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала: «Я бы хотел поужинать с Тотти»

21 Апреля 2023 • 14:37 Комментировать
Аталанта
...
Рома
24.04 21:45

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала признался, что хотел бы поужинать с легендой римского клуба Франческо Тотти.

«Я бы хотел поужинать или выпить с ним чашечку кофе, чтобы поговорить и узнать его. Я очень уважаю его», — цитирует Дибалу журналист Николо Скира.

Также 29-летний аргентинец заявил, что «Рома» намерена выйти в финал Лиги Европы. Напомним, в полуфинале турнира римляне встретятся с леверкузенским «Байером». Первый матч этого противостояния запланирован на 11 мая.

Тотти выступал за «Рому» с 1992 по 2017 год. В общей сложности за свою команду полузащитник провёл 785 матчей, забил 307 голов и отдал 206 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Франческо Тотти Пауло Дибала
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АТАЛАНТА РОМА
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