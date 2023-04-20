В «Роме» считают себя фаворитами в споре за подписание Ауа

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа может продолжить карьеру в «Роме».

По информации журналиста Фабрицио Романо, в итальянском клубе считают себя фаворитами в борьбе за подписание 24-летнего француза. Ранее сообщалось, что «Рома» достигла соглашения с Ауа о переходе на правах свободного агента ближайшим летом. Также в числе претендентов на футболиста назывались «Айнтрахт» и «Бетис».

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Лион» 15 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Ауа в 15 миллионов евро.

После 30 туров итальянской Серии А «Рома» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 56 очков.