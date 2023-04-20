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Чемпионат Италии. Серия А

В «Роме» считают себя фаворитами в споре за подписание Ауа

20 Апреля 2023 • 13:55 Комментировать
Лион
...
Марсель
23.04 21:45

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа может продолжить карьеру в «Роме».

По информации журналиста Фабрицио Романо, в итальянском клубе считают себя фаворитами в борьбе за подписание 24-летнего француза. Ранее сообщалось, что «Рома» достигла соглашения с Ауа о переходе на правах свободного агента ближайшим летом. Также в числе претендентов на футболиста назывались «Айнтрахт» и «Бетис».

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Лион» 15 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Ауа в 15 миллионов евро.

После 30 туров итальянской Серии А «Рома» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 56 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лион Уссем Ауа
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ЛИОН МАРСЕЛЬ
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