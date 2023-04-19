Ауа не перейдёт в «Айнтрахт»

Франкфуртский «Айнтрахт» не подпишет полузащитника «Лиона» Уссема Ауа летом на правах свободного агента. Об этом сообщил спортивный директор клуба Маркус Крёше, коротко сказав: «Сделка не состоится».

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что итальянская «Рома» в данный момент активно работает над подписанием Ауа. Сам футболист не прочь перебраться в Серию А. В конце сезона у Уссема заканчивается контракт, поэтому полузащитник будет доступен на правах свободного агента.

Ауа в нынешнем сезоне записал на свой актив по голу и ассисту в чемпионате Франции. Напомним, пару лет назад полузащитника связывали с переходом в мадридский «Реал».