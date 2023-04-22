Пруццо: «Дибала - это другая категория»

Бывший бомбардир «Ромы» Роберто Пруццо восхищается игрой аргентинского нападающего Пауло Дибалы, который проводит свой первый сезон в Риме. Ему очень понравилась игра Дибалы в матче против нидерландского «Фейеноорда», которая позволила «Роме» выйти в полуфинал Лиги Европы.

- Идеальный вечер, заслуженная победа. Дибала - это другая категория, другая планета. «Роме» повезло с ним. Сложные вещи он делает простыми, он нашел нужное для себя окружение в Риме, - цитирует слова Роберто Пруццо fcinter1908.it.

Напомним, что ранее Пауло Дибала семь лет отыграл в туринском «Ювентусе».