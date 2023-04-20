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Чемпионат Италии. Серия А

Директор «Ромы» – о возврате «Ювентусу» 15 очков: «Мы смеёмся, чтобы не плакать»

20 Апреля 2023 • 22:50 Комментировать (1)
Ювентус
...
Наполи
1 2.80 X 3.20 2 2.60
23.04 21:45

Директор «Ромы» Тьягу Пинту рассказал, что думает об отмене штрафа «Ювентуса».

По ходу сезона туринский коллектив лишился 15 набранных очков в Серии А в связи с финансовыми нарушениями. В четверг клубу официально вернули зачётные баллы – теперь «Ювентус» занимает третью строчку, а «Рома» стала четвёртой.

«Не знаю, есть ли в Италии такая поговорка, но, как говорят в Португалии, сейчас мы просто смеёмся, чтобы не плакать. Я не юрист, поэтому не буду вникать в юридические подробности этого вопроса, но для меня очевидно, что что-то работает не так, если на протяжении трёх месяцев таблица была неправильной», – цитирует Football Italia Пинту.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Тьягу Пинту
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Комментарии (1)
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venge
20 Апреля 2023 в 22:56
Уже все кому ни лень высказались о +15, но еврофутбол до сих пор не поправил таблицу
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