«Аталанта» и «Рома» назвали составы на битву чемпионата Италии

Клубы с верхней половины турнирной таблицы Серии А «Аталанта» и «Рома» назвали составы на очную битву, которая этим вечером состоится в Бергамо на «Гевисс Стэдиум».

«Аталанта»: Спортьелло, Меле, Скальвини, Джимсити, Толой, Дзаппакоста, де Рон, Эдерсон, Пашалич, Копмейнерс, Сапата;

«Рома»: Патрисиу, Челик, Манчини, Ибаньес, Льоренте, Залевски, Бове, Кристанте, Сольбаккен, Пеллегрини, Абрахам;

Напомним, что «Рома» идёт в Серии А на четвёртой строчке с 56 набранными очками, бергамаски заметно ниже – на седьмом месте, у недавнего участника Лиги чемпионов всего 49 баллов.

Текстовую трансляцию матча проведёт портал LiveResult.ru.