«Рома» ведёт переговоры по трансферу Н'Дика

Итальянская «Рома» нацелилась на центрального защитника франкфуртского «Айнтрахта» Эвана Н'Дика. По информации от журналиста Николо Скиры в социальных сетях, «джаллоросси» хотят подписать француза ближайшим летом на правах свободного агента.

Эван не намерен продлевать свой истекающий контракт с «Айнтрахтом» и уже находится в поисках нового клуба. Одним из вариантов для центрального защитника как раз является «Рома», которая предлагает ему зарплату в размере двух с половиной миллионов евро в год.

Источник отмечает, что за французом также следят три клуба из Английской премьер-лиги, а также каталонская «Барселона».