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«Рома» ведёт переговоры по трансферу Н'Дика

18 Апреля 2023 • 10:59 Комментировать
Боруссия Д
...
Айнтрахт Фр
22.04 19:30

Итальянская «Рома» нацелилась на центрального защитника франкфуртского «Айнтрахта» Эвана Н'Дика. По информации от журналиста Николо Скиры в социальных сетях, «джаллоросси» хотят подписать француза ближайшим летом на правах свободного агента.

Эван не намерен продлевать свой истекающий контракт с «Айнтрахтом» и уже находится в поисках нового клуба. Одним из вариантов для центрального защитника как раз является «Рома», которая предлагает ему зарплату в размере двух с половиной миллионов евро в год.

Источник отмечает, что за французом также следят три клуба из Английской премьер-лиги, а также каталонская «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Айнтрахт Франкфурт Эван Н'Дика трансферы футбола - лето 2023
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БОРУССИЯ Д АЙНТРАХТ ФР
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