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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» поставила крест на победной серии «Ромы»

24 Апреля 2023 • 23:45 Комментировать (1)
Аталанта
3:1
Рома
окончен

В последнем матче 31-го тура Серии А разыгравшаяся «Рома» (три победы подряд) гостила у «Аталанты». «Волки» больше контролировали мяч, но впереди получалось не всё, так как всего один раз мяч полетел в цель.

Игра изобиловала повреждениями и карточками, а что касается голов, в первый раз обновился счет в конце первого тайма. Хозяева отобрали мяч, Дуван Сапата прострелил на Марио Пашалича, который с десятка метров переиграл голкипера. На 74-й минуте на поле появился Хосе Паломино и сразу после углового пробивал в воздухе, голкипер парировал, но Рафаэл Толой расстрелял ворота. В концовке Лоренцо Пеллегрини продвинулся к штрафной и со средней дистанции пробил в уголок. В ответной атаке Руй Патрисиу не зафиксировал мяч в руках, и Тён Копмейнерс наказал его за оплошность голом - 3:1.

«Рома» делит четвертое место с «Миланом», соперник - седьмой в четырех очках позади.

Протокол игры  
Аталанта3:1Рома
(1:0) Пашалич Марио39'  
(2:0) Толой Рафаэл74'  
  83'Пеллегрини Лоренцо (2:1)
(3:1) Копмейнерс Тëн84'  
Спортьелло МаркоТолой РафаэлДжимсити Берат 74' (Паломино Хосе ( 74'  86') Скальвини ДжорджиоМеле Йоаким 82' (Демирал Мерих ( 82') Дзаппакоста ДавидеДе Рон Мартен  30'Эдерсон Хонорато 90' (Соппи Брэндон ( 90') Копмейнерс Тëн  90'Пашалич Марио 82' (Хёйлунн Расмус ( 82') Сапата Дуван 90' (Муриэль Луис ( 90')
Запасные: Бернаскони ЛоренцоБога ЖеремиМендичино ЛеонардоРосси ФранческоМуссо Хуан
Патрисиу РуйМанчини Джанлука 64' (Спинаццола Леонардо ( 64') Льоренте ДиегоИбаньес РожерЧелик МехметЗалевски Никола 64' (Матич Неманья ( 64') Бове Эдоардо 64' (Дибала Пауло ( 64') Кристанте БрианСольбаккен Ола  60' 65' (Эль-Шаарави Стефан ( 65') Пеллегрини ЛоренцоАбрахам Тэмми 81' (Белотти Андреа ( 81')
Запасные: Боер ПьетроВольпато КристианТахирович БенджаминСвилар МилеКумбулла МарашКамара Мохамед III
24 апреля. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Рома Аталанта
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Комментарии (1)
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venge
24 Апреля 2023 в 23:48
Жаль, что Сапата не забил, но сделал всё для первого гола. Рома забила случайный гол, а Дибала всё же хрустальный.
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Окончен
Аталанта Аталанта
Рома Рома
3
1
2.36 3.35 3.15
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