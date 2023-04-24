«Аталанта» поставила крест на победной серии «Ромы»

В последнем матче 31-го тура Серии А разыгравшаяся «Рома» (три победы подряд) гостила у «Аталанты». «Волки» больше контролировали мяч, но впереди получалось не всё, так как всего один раз мяч полетел в цель.

Игра изобиловала повреждениями и карточками, а что касается голов, в первый раз обновился счет в конце первого тайма. Хозяева отобрали мяч, Дуван Сапата прострелил на Марио Пашалича, который с десятка метров переиграл голкипера. На 74-й минуте на поле появился Хосе Паломино и сразу после углового пробивал в воздухе, голкипер парировал, но Рафаэл Толой расстрелял ворота. В концовке Лоренцо Пеллегрини продвинулся к штрафной и со средней дистанции пробил в уголок. В ответной атаке Руй Патрисиу не зафиксировал мяч в руках, и Тён Копмейнерс наказал его за оплошность голом - 3:1.

«Рома» делит четвертое место с «Миланом», соперник - седьмой в четырех очках позади.