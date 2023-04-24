«Аталанта» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 31-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» принимает «Рому».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Аталанта - Рома
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Протокол игры
Спортьелло Марко•Толой Рафаэл•Джимсити Берат•Скальвини Джорджио•Дзаппакоста Давиде•Меле Йоаким•Де Рон Мартен•Эдерсон Хонорато•Копмейнерс Тëн•Пашалич Марио•Сапата Дуван
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Ибаньес Рожер•Льоренте Диего•Челик Мехмет•Залевски Никола•Бове Эдоардо•Кристанте Бриан•Сольбаккен Ола•Пеллегрини Лоренцо•Абрахам Тэмми
24 апреля. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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