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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: «Дибала думает, что способен играть за сильнейшие клубы мира»

21 Апреля 2023 • 11:53 Комментировать (1)
Аталанта
...
Рома
24.04 21:45

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился своим мнением о нападающем команды Пауло Дибале, который вчера забил важнейший гол в ворота «Фейеноорда» и помог «джаллоросси» выйти в полуфинал Лиги Европы.

«Дибала думает, что способен играть за сильнейшие клубы мира, это действительно так. Тем не менее, выступая за «Рому», он может ощущать радость», – сказал Моуринью на пресс-конференции после выхода в полуфинал Лиги Европы.

Напомним, Дибала перешёл в «Ромы» прошлым летом на правах свободного агента из туринского «Ювентуса». В контракте аргентинца с римским клубом есть сумма отступных в размере 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Пауло Дибала
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АТАЛАНТА РОМА
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Комментарии (1)
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ЮвиК
21 Апреля 2023 в 12:00
Также Дибала может отлично проводить время в лазаретах лучших клубов в мире во время важных матчей!
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21.04.23 в 21:45
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