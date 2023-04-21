Моуринью: «Дибала думает, что способен играть за сильнейшие клубы мира»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился своим мнением о нападающем команды Пауло Дибале, который вчера забил важнейший гол в ворота «Фейеноорда» и помог «джаллоросси» выйти в полуфинал Лиги Европы.

«Дибала думает, что способен играть за сильнейшие клубы мира, это действительно так. Тем не менее, выступая за «Рому», он может ощущать радость», – сказал Моуринью на пресс-конференции после выхода в полуфинал Лиги Европы.

Напомним, Дибала перешёл в «Ромы» прошлым летом на правах свободного агента из туринского «Ювентуса». В контракте аргентинца с римским клубом есть сумма отступных в размере 12 миллионов евро.