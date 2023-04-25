Дибала получил очередную травму

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала вновь получил повреждение.

Перед началом встречи с «Аталантой», прошедшей в понедельник вечером, Жозе Моуринью сообщил, что оставил аргентинца в запасе лишь из-за его не лучшего физического состояния. Форвард появился на поле на 65-й минуте, однако вновь травмировался. Как отмечает Calciomercato, лидер римлян испытывает проблемы с левой ногой, и в настоящий момент неизвестно, насколько серьёзно повреждение. Матч «Аталанты» против «Ромы» завершился победой коллектива из Бергамо со счётом 3:1.

Пауло Дибала – лучший бомбардир и лучший ассистент «Ромы» в текущем розыгрыше Серии А с 11 голами и шестью результативными передачами.