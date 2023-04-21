Моуринью: «Я счастлив в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что доволен своим положением в стане «джаллоросси». Напомним, португалец вчера помог команде выйти в полуфинал Лиги Европы, где римский клуб встретится с леверкузенским «Байером».

«Я счастлив в «Роме». Мне нравятся болельщики, я им тоже нравлюсь. Иногда я чувствую разочарование, но я уверен, что нам есть куда расти», – сказал Моуринью на пресс-конференции после победы над «Фейеноордом» в Лиге Европы.

Моуринью проводит свой второй сезон у руля «Ромы». В своей первой кампании португалец помог команде завоевать Лигу конференций. Ранее ходили слухи о том, что Жозе будет готов покинуть «Рому» в конце сезона.