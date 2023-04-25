Моуринью предложил Тотти вернуться на поле на фоне проблем «Ромы» с травмами

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в шутку пригласил Франческо Тотти в свою команду.

Римский коллектив уступил «Аталанте» (1:3), доигрывая встречу вдевятером из-за травм Диего Льоренте и Пауло Дибалы.

«Мы полностью контролировали игру в первом тайме, хоть и не создавали много моментов. Думаю, во втором тайме мы тоже играли лучше, и при счёте 1:2 мне казалось, что мы способны переломить ситуацию. К сожалению, травмы всё испортили», – заявил в интервью DAZN Моуринью.

Поддержку португальцу выразил Франческо Тотти, высоко оценивший работу «особенного», и тому нашлось что ответить легенде: «Думаю, вы могли бы сыграть за нас в субботу, но, честно говоря, Алдаир сейчас пригодился бы нам ещё больше».