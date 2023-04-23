Дибала близок к подписанию нового контракта с «Ромой»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала вряд ли покинет клуб в ближайшее время.

Игра 29-летнего футболиста в дебютном сезоне после переезда в Рим убедила руководство «Ромы» в необходимости продления контракта на новых условиях. Как сообщает Goal, аргентинец близок к договорённости с римлянами. Ожидается, что из контракта форварда будет удалён пункт, позволяющий ему перебраться в зарубежный клуб всего за 12 млн евро (для представителей Серии А отступные чуть выше – 20 млн). Сделка может быть заключена в ближайшие недели.

Пауло Дибала принял участие в 33 матчах «Ромы» в нынешней кампании, записав себе в актив 16 голов и восемь ассистов.