Распадори: «Если конкуренты проигрывают, мы не говорим об этом»

Нападающий «Наполи» Джакомо Распадори оценил шансы своей команды взять чемпионский титул Серии А в этом сезоне. Напомним, отрыв «партенопеи» от второго места, на котором располагается миланский «Интер», составляет 15 очков.

«Мы двигаемся постепенно, даже не думая о том, что у нас есть преимущество в десять или пятнадцать очков. Мы сфокусированы только на следующих трёх очках, которые можем завоевать. Если конкуренты проигрывают, мы не говорим об этом», – цитирует Распадори Football Italia.

Распадори в нынешнем сезоне отметился одним голом в Серии А. 22-летний футболист перебрался в команду Лучано Спаллетти летом из «Сассуоло».