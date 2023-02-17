Кварацхелия забил десятый гол в Серии А

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия отмечает маленький юбилей – десятый гол, забитый им в Серии А. Это случилось сегодня вечером в игре неаполитанцев в гостях против «Сассуоло».

Добавим, что помимо 10 голов у грузинского игрока в 18 матчах есть 11 ассистов. Помимо этого, Кварацхелия забил два гола и отдал три ассиста на групповом этапе Лиги чемпионов.

Матч «Сассуоло» и «Наполи» только набирает обороты, позади – полчаса игры, неаполитанцы имеют минимальное преимущество – 1:0. Присоединяйтесь к трансляции матча на портале Liveresult.

В турнирной таблице реального времени «Наполи» отрывается от второго места в Серии А на 18 очков.