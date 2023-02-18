Шевченко: «Де Кетеларе наделён хорошей техникой»

Бельгийский нападающий Шарль де Кетеларе с большим трудом вписывается в «Милан», хотя выступает за клуб уже полгода. Де Кетеларе обошелся клубу в 32 миллиона евро - это стало самым дорогим приобретением «Милана» за все время пребывания Стефано Пиоли у руля команды. Бывший бомбардир команды Андрей Шевченко относится к де Кетеларе, скорее, положительно - он считает, что ему необходимо чуть побольше времени:

- Де Кетеларе наделен хорошей техникой, я думаю, что ему нужна уверенность в себе и своих силах, и тогда все у него наладится, - цитирует слова Андрея Шевченко pianetamilan.it.