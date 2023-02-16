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Чемпионат Италии. Серия А

Распадори: «Мы можем далеко зайти в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов»

16 Февраля 2023 • 15:00 Комментировать
Сассуоло
...
Наполи
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17.02 22:45

Нападающий «Наполи» Джакомо Распадори оценил шансы своей команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, где подопечные Лучано Спаллетти скоро сыграют в ⅛ финала с франкфуртским «Айнтрахтом».

«Мы можем далеко зайти в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, если не будем обращать внимание на посторонние вещи. Многое зависит от менталитета, мы смотрим только на себя. «Айнтрахт» – это команда, которая всегда атакует с холодной головой. Не знаю, можно ли назвать нас фаворитами, но у нас есть всё, чтобы пройти в следующую стадию», – приводит слова Распадори Football Italia.

Напомним, в чемпионате «Наполи» уверенно лидирует с отрывом в 15 очков от второго места.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Джакомо Распадори
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САССУОЛО НАПОЛИ
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