Группа грузинских болельщиков болела за Кварацхелию на стадионе «Сассуоло»

Двадцать третий тур итальянского чемпионата начался с матча между «Сассуоло» и «Наполи», в котором лидер чемпионата Италии добыл уверенную победу со счетом 2:0. Во время матча обнаружилось, что за Хвичу Кварацхелию, который стал автором первого гола «Наполи», болеет персональная группа болельщиков.

Они явились на трибуны и обозначали себя грузинскими флагами. Поддержка персональных фанатов, вне всяких сомнений, помогла Хвиче показать все свои таланты. И теперь, окрыленный, он может готовиться к важному событию - матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого «Айнтрахта».