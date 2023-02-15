Агент Хвичи: «Наполи» пока не предлагал новый контракт»

Агент Мамука Джугели, представляющий интересы полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, дал понять, что руководство «партенопеи» не предлагало 22-летнему грузину новое соглашение. Напомним, действующий контракт вингера с командой Лучано Спаллетти истекает в 2027 году.

«Что касается продления контракта, на данный момент никаких предложений нам не поступало. У меня хорошие отношения с руководством «Наполи», и если будет что-то новое, вы об этом узнаете», – цитирует Джугели итальянское издание Calciomercato.

В данный момент «Наполи» имеет положительный финансовый баланс, поэтому клуб не вынужден никого продавать. Тем не менее, руководство наверняка хочет наградить Хвичу новым контрактом с более выгодными условиями, так как нынешний оклад грузина не соответствует его вкладу в игру команды.