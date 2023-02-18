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Чемпионат Италии. Серия А

Феррара: «Не могу сказать, что меня впечатлил сегодня «Наполи»

18 Февраля 2023 • 07:40 Комментировать
Сассуоло
0:2
Наполи
окончен

Двадцать третий тур итальянского чемпионата начался с матча между «Сассуоло» и «Наполи», в котором лидер чемпионата Италии добыл уверенную победу со счетом 2:0. Оба мяча были забиты еще в первом тайме. Впрочем, бывший игрок туринского «Ювентуса» Чиро Феррара заявил, что его не особо впечатлил «Наполи» - но не потому что команда плохо сыграла, а потому что она уже приучила к подобным выступлениям.

- То, что я увидел сегодня - не могу сказать, что потрясен до глубины души. Дело в том, что «Наполи» так играет уже давно, еще с начала сезона. Гол Осимхена? Там, конечно, была явная ошибка вратаря, - цитирует Феррару calcionapoli1926.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Чиро Феррара Наполи
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