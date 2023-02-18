Спаллетти проводит 1000-й матч в тренерской карьере

Рулевой «Наполи» Лучано Спаллетти достиг отметки в 1000 матчей в качестве тренера.

Юбилейным для 63-летнего специалиста стал сегодняшний поединок против «Сассуоло» в рамках Серии А, что отметила пресс-служба «Наполи», поздравив наставника.

Лучано Спаллетти начал свой тренерский путь в 1994 году, возглавив «Эмполи». Позднее он работал в «Сампдории», «Венеции», «Удинезе», «Анконе» и «Роме». В 2009 году итальянец впервые получил работу за пределами родины, приняв предложение «Зенита» из Санкт-Петербурга. В 2016 году он вернулся в «Рому», а затем поработал в «Интере». Свой нынешний пост Спаллетти занимает с лета 2021 года.