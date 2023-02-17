Вероятность победы «Наполи» в Серии А в нынешнем сезоне составляет 99,46%

В Италии начинаются матчи двадцать третьего тура Серии А, лидеру чемпионата «Наполи» сражается против «Сассуоло». Уже в первом тайме грузинский легионер Хвича Кварацхелия подтвердил силу своей команды в нынешнем сезоне, открыв счет.

В случае победы «Наполи» временно оторвется от соперников на невероятные 18 очков (сейчас чистый отрыв составляет 15 баллов), что является эквивалентом шести побед. Как посчитали итальянские специалисты, вероятность победы «Наполи» в чемпионате с точки зрения статистики составляет 99,46% - то есть, практически стопроцентная.

Следить за событиями игры Серии А между «Сассуоло» и «Наполи» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.