Осимхен установил современный рекорд «Наполи»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен продлил голевую серию в матчах чемпионата Италии.

24-летний футболист отличился в матче против «Сассуоло» на 33-й минуте, установив на табло счёт 2:0. Нигериец не уходит с поля без гола уже в семи поединках Серии А кряду – рекордный показатель среди всех игроков «Наполи» с сезона 1994/95, когда за победу стали начислять три очка.

Серия Осимхена стартовала в начале января в поединке с «Сампдорией». Позднее форвард забивал «Ювентусу» (дважды), «Салернитане», «Роме», «Специи» (дважды) и «Кремонезе».

На данный момент Виктор Осимхен уверенно возглавляет список бомбардиров Серии А с 18 забитыми мячами.