Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен установил современный рекорд «Наполи»

17 Февраля 2023 • 23:37 Комментировать
Сассуоло
0:2
Наполи
окончен

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен продлил голевую серию в матчах чемпионата Италии.

24-летний футболист отличился в матче против «Сассуоло» на 33-й минуте, установив на табло счёт 2:0. Нигериец не уходит с поля без гола уже в семи поединках Серии А кряду – рекордный показатель среди всех игроков «Наполи» с сезона 1994/95, когда за победу стали начислять три очка.

Серия Осимхена стартовала в начале января в поединке с «Сампдорией». Позднее форвард забивал «Ювентусу» (дважды), «Салернитане», «Роме», «Специи» (дважды) и «Кремонезе».

На данный момент Виктор Осимхен уверенно возглавляет список бомбардиров Серии А с 18 забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Серия А Наполи Виктор Осимхен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сассуоло Сассуоло
Наполи Наполи
0
2
6.80 5.00 1.44
Видео
18.02.23 в 17:00
Сампдория Сампдория
Болонья Болонья
3.10 3.45 2.33
Видео
18.02.23 в 20:00
Монца Монца
Милан Милан
4.20 3.85 1.85
Видео
18.02.23 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Удинезе Удинезе
1.47 4.70 6.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Февраля
00:47 · Италия. Серия А
«Наполи» быстро разделался с «Сассуоло» и оторвался уже на 18 очков
00:39 · Италия. Серия А
«Интер» - «Удинезе»: прогноз на матч чемпионата Италии – 18 февраля 2023
00:22 · Италия. Серия А
«Монца» - «Милан»: прогноз на матч чемпионата Италии – 18 февраля 2023
00:15 · Италия. Серия А
«Сампдория» усилилась Иконому
00:14 · Италия. Серия А
Спаллетти проводит 1000-й матч в тренерской карьере
17 Февраля
23:48 · Италия. Серия А
Мхитарян – об уходе Шкриньяра в «ПСЖ»: «Мне грустно»
23:42 · Италия. Серия А
Пиоли: «Мы провели два неплохих матча, но с «Монцей» надо держать ухо востро»
23:37 · Италия. Серия А
Осимхен установил современный рекорд «Наполи»
23:29 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Наполи» рассказал о будущем Спаллетти, контракт которого истекает летом
23:16 · Италия. Серия А
Вероятность победы «Наполи» в Серии А в нынешнем сезоне составляет 99,46%
23:08 · Италия. Серия А
Салемакерс: «Де Кетеларе добьётся успеха в «Милане», об этом можно не беспокоиться»
22:58 · Италия. Серия А
Лаутаро может стать постоянным капитаном «Интера» со следующего сезона
22:45 · Италия. Серия Б
СПАЛ подписал Джузеппе Росси официально
22:27 · Италия. Серия А
«Наполи» объявил состав на игру с «Сассуоло»
22:23 · Италия. Серия А
«Ювентус» намерен заработать 30 млн евро на продаже Кина
Все новости
Рекомендуем