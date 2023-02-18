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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» быстро разделался с «Сассуоло» и оторвался уже на 18 очков

18 Февраля 2023 • 00:47 Комментировать
Сассуоло
0:2
Наполи
окончен

23-й тур Серии А открылся матчем с участием главного фаворита сезона, «Наполи». Команда Лучано Спаллетти гостила у «Сассуоло» и быстро решила исход игры в свою пользу. Хвича Кварацхелия в одиночку протащи мяч к штрафной и метко пробил. В ответ Арман Льоренте зарядил в ближнюю штангу. Таким же образом завершил свой проход и Виктор Осимхен, попав в каркас метров с 13. Он же использовал свой следующий момент, удвоив счет ударом с острого угла с разворота. Льоренте снова не повезло, он таки забил гол, но там был офсайд. Осимхен продолжил обстреливать ворота и имел еще три момента, но мяч не шел в цель. На 90-й минуте Джованни Симеоне сделал счет разгромным ударом головой рикошетом от газона, но радость была недолгой - вне игры.

«Наполи» победил со счетом 2:0 и оторвался от второго места на невероятные 18 очков.

Протокол игры  
Сассуоло0:2Наполи
  12'Кварацхелия Хвича (0:1)
  33'Осимхен Виктор (0:2)
Консильи АндреаЦортеа НадирЭрлич МартинНето РуанРожерио да СилваФраттези Давиде 85' (Обьянг Педро ( 85') Лопес Максим  81' 85' (Альварес Агустин ( 85') Энрике Матеус 79' (Торстведт Кристиан ( 79') Байрами Недим 79' (Сейде Эмиль Конрадсен ( 79') Дефрель Грегоре 57' (Пинамонти Андреа ( 57') Лорьенте Арман  43'
Запасные: Харрауи АбдауМюлдюр МертПеголо ДжанлукаД'Андреа ЛукаМарчицца РиккардоБерарди ДоменикоФеррари ДжанмаркоРуссо Алессандро
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирМин-Чжэ КимОливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-Франк 78' (Н'Домбеле Тангай ( 78') Лоботка СтаниславЭлмас Эльиф  53' 85' (Дзербин Алессио ( 85') Политано Маттео 58' (Зелиньски Пётр ( 58'  68') Осимхен Виктор 85' (Симеоне Джованни ( 85') Кварацхелия Хвича 78' (Лосано Ирвинг ( 78')
Запасные: Зедадка КаримМарфелла ДавидеРуй МариуГаэтано ДжанлукаБерешиньски БартошГоллини ПьерлуиджиЖуан ЖезусЭстигор ЛеоДемме Диего
17 февраля. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

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Сассуоло Сассуоло
Наполи Наполи
0
2
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18.02.23 в 17:00
Сампдория Сампдория
Болонья Болонья
3.10 3.45 2.33
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18.02.23 в 20:00
Монца Монца
Милан Милан
4.20 3.85 1.85
Видео
18.02.23 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Удинезе Удинезе
1.47 4.70 6.80
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