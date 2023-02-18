«Наполи» быстро разделался с «Сассуоло» и оторвался уже на 18 очков

23-й тур Серии А открылся матчем с участием главного фаворита сезона, «Наполи». Команда Лучано Спаллетти гостила у «Сассуоло» и быстро решила исход игры в свою пользу. Хвича Кварацхелия в одиночку протащи мяч к штрафной и метко пробил. В ответ Арман Льоренте зарядил в ближнюю штангу. Таким же образом завершил свой проход и Виктор Осимхен, попав в каркас метров с 13. Он же использовал свой следующий момент, удвоив счет ударом с острого угла с разворота. Льоренте снова не повезло, он таки забил гол, но там был офсайд. Осимхен продолжил обстреливать ворота и имел еще три момента, но мяч не шел в цель. На 90-й минуте Джованни Симеоне сделал счет разгромным ударом головой рикошетом от газона, но радость была недолгой - вне игры.

«Наполи» победил со счетом 2:0 и оторвался от второго места на невероятные 18 очков.