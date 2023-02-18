Осимхен забивает в семи матчах кряду - такого в «Наполи» не было уже почти тридцать лет

Двадцать третий тур итальянского чемпионата начался с матча между «Сассуоло» и «Наполи», в котором лидер чемпионата Италии добыл уверенную победу со счетом 2:0. Оба мяча были забиты еще в первом тайме.

Первый мяч записал на свой счет грузинский легионер Хвича Кварацхелия, а второй гол забил нигерийский форвард Виктор Осимхен - лучший бомбардир Серии А. Он забивает уже в семи матчах чемпионата кряду - в трехочковую эру, то есть начина с сезона 1994/1995, ни одному из игроков клуба до Осимхена не удавалось добиться чего-то подобного.

В следующем туре «Наполи» снова сыграет на выезде - но уже с «Эмполи».