Дионизи: «Наполи» заслужил победу»

Двадцать третий тур итальянского чемпионата начался с матча между «Сассуоло» и «Наполи», в котором лидер чемпионата Италии добыл уверенную победу со счетом 2:0. Оба мяча были забиты еще в первом тайме. Итоги игры прокомментировал наставник хозяев поля Алессио Дионизи. Он считает, что соперник лучше подготовился к матчу и выиграл заслуженно.

- «Наполи» - сильный клуб, сегодня он показал качественную игру. Жаль, в некоторые моменты мы могли вернуться в матч, были шансы в первом тайме, но в итоге «Наполи» выиграл заслуженно, мы пытались создать им сложности, но у нас были потери в составе, - цитирует слова Дионизи calcionapoli1926.it.