Спаллетти: «Сегодня «Наполи» сыграл лучше, чем в предыдущих матчах»

Рулевой «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал очередную победу своей команды.

Неаполитанцы одолели на выезде «Сассуоло» (2:0), добившись седьмой победы кряду в рамках Серии А. Отрыв от идущего вторым «Интера», который свой матч пока не провёл, увеличился до 18 очков.

«Мы должны сохранять спокойствие и хладнокровие. Нужно продолжать делать то, что у нас хорошо получается. Если анализировать игру, думаю, сегодня мы были лучше, чем в предыдущих матчах. Да, мы побеждали и тогда, но по качеству всё было не столь однозначно. Сегодня команда выступила гораздо увереннее, я очень доволен», – рассказал в интервью DAZN Спаллетти.