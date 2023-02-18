Матиас Оливера: «Мы хотели три очка»

Двадцать третий тур итальянского чемпионата начался с матча между «Сассуоло» и «Наполи», в котором лидер чемпионата Италии добыл уверенную победу со счетом 2:0. Оба мяча были забиты еще в первом тайме. Защитник «Наполи» Матиас Оливера считает победу идеальным способом настроиться на следующий матч - это будет поединок с победителем Лиги Европы в прошлом году, немецким «Айнтрахтом», но уже в рамках Лиги чемпионов.

- Мы понимали, что соперник также будет стремиться получить три очка, но и нам они были нужны. К победе будем стремиться и в игре с «Айнтрахтом», и с завтрашнего дня мы будем думать только о нем. Есть давление, Лига чемпионов - особый турнир, но мы должны справиться, - цитирует слова Оливеры calcionapoli1926.it.