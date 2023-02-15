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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Кварацхелии: «Хвича не будет играть ни за один итальянский клуб, кроме «Наполи»

15 Февраля 2023 • 16:27 Комментировать
Сассуоло
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Наполи
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17.02 22:45

Мамука Джугели, агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, заявил, что его клиент никогда не будет играть ни за один итальянский клуб, кроме «партенопеи». Напомним, грузин выступает за команду Лучано Спаллетти чуть более полгода. В его услугах уже заинтересованы такие клубы, как мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

«Хвича не будет играть ни за один итальянский клуб, кроме «Наполи». Он живёт в Неаполе так, словно это его дом. Хвича думает лишь о том, как принести неаполитанцам счастье», – цитирует агента Calciomercato.

На счету Хвичи 9 голов и 9 ассистов в нынешнем розыгрыше Серии А. Его команда лидирует в турнирной таблице с отрывом в 15 очков от второго места и имеет отличные шансы взять свой первый скудетто с 1990 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия Мамука Джугели
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САССУОЛО НАПОЛИ
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