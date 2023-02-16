Марио Руй: «Кварацхелия отличается от Салаха»

Левый защитник «Наполи» Марио Руй высказался о сравнении Хвичи Кварацхелии с Мохамедом Салахом.

Данную параллель провёл сам рулевой неаполитанцев Лучано Спаллетти, заявив, что грузинский вингер похож на звезду «Ливерпуля» стилем игры.

«Думаю, различия всё же есть, Хвича и Салах – разные игроки. Возможно, тренер имел в виду то, что Мохамед в своё время стал больше играть на команду, что происходит с Хвичей. Впрочем, ясно, что оба – очень качественные атакующие футболисты. Мы знаем, что Кварацхелия продолжит прогрессировать. Впереди у него много лет на высоком уровне», – цитирует журналист Альфредо Педулла португальского защитника.