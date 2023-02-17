Спортивный директор «Наполи» рассказал о будущем Спаллетти, контракт которого истекает летом

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли считает, что главный тренер команды Лучано Спаллетти точно не уйдёт в обозримом будущем.

«Наполи» уверенно идёт к долгожданному чемпионству в Серии А, однако действующий договор Спаллетти – главного творца успеха – завершается уже по окончании сезона.

«Сейчас мы полностью сосредоточены на футболе, но Спаллетти остаётся центральной фигурой нашего проекта. Не сомневаюсь, что он останется в клубе как минимум до 2024 года, а уже затем мы обсудим с ним дальнейшее сотрудничество», – заявил в беседе с DAZN Джунтоли перед началом матча против «Сассуоло».