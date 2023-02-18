Элмас: «Пока не думаем о Скудетто»

Двадцать третий тур итальянского чемпионата начался с матча между «Сассуоло» и «Наполи», в котором лидер чемпионата Италии добыл уверенную победу со счетом 2:0. Итоги игры прокомментировал македонский нападающий «Наполи» Эльиф Элмас, вышел на поле в стартовом составе и отыграл почти весь поединок.

- Пока еще рано говорить о Скудетто. Впереди много матчей. Сегодня мы просто счастливы взять три очка, дальше следующего матча мы не смотрим. «Сассуоло» обыграл такие клубы, как «Милан», «Аталанта» и «Лацио», мы понимали, что с ним будет непросто, - цитирует слова Элмаса calcionapoli1926.it.