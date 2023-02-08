Барцальи: «Влахович - это гарантии для «Ювентуса»

Бывший защитник туринского «Ювентуса» Андреа Барцальи впечатлен игрой Душана Влаховича - сербский нападающий стал одним из главных действующих лиц в игре с «Салернитаной», которую «Ювентус» выиграл с крупным счетом 3:0.Барцальи назвал Влаховича гарантией будущего клуба, а также похвалил Анхеля ди Марию.

- Помимо игры, важно и то, как чувствует себя Влахович. Он - гарантия для клуба. Иметь такого игрока в связке с ди Марией - это привилегия. Надо лишь чуть-чуть отшлифовать их игру. Когда Влахович наберет оптимальную форму, он будет летать по полю, - цитирует слова Андреа Барцальи juvenews.eu.