Локателли признался, что игроки «Ювентуса» быстро смирились с потерей 15 очков

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли поделился мыслями о штрафе, наложенном на команду.

По ходу текущего сезона туринский клуб был лишён 15 очков в Серии А за финансовые нарушения, в связи с чем выбыл из борьбы за путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. По словам Локателли, в команде сразу поняли, что с решением лучше смириться: «Когда появились новости, мы сразу обсудили ситуацию в командном чате, – рассказывает 25-летний хавбек. – Все игроки быстро пришли к выводу, что нет смысла даже думать о том, что нам могут вернуть эти 15 очков – нужно просто смириться и продолжать работать», – заявил в интервью DAZN Локателли.