«Ювентус» не собирается расставаться с Кьезой

«Ювентус» не планирует расставаться с итальянским нападающим Федерико Кьезой, сообщает Calciomercato.

По информации источника, несмотря на то, что туринский клуб хочет провести чистку состава, он не планирует расставаться с Кьезой, так как 25-летний вингер считается одним из лидеров команды.

Ранее сообщалось, что интерес к Кьезе проявляет каталонская «Барселона».

Действующий контракт футболиста с «Ювентусом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 60 миллионов евро.

Отметим, что из-за травмы Кьеза провёл в нынешнем сезоне всего лишь 10 встреч, отметившись в них одним голом и двумя результативными передачами.