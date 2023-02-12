Итальяно: «Европа отдаляется от нас»

В матче двадцать второго тура итальянского чемпионата Серии А туринский «Ювентус» переиграл «Фиорентину» благодаря одному-единственному голу. Наставник «фиалок» Винченцо Итальяно прокомментировал итоги игры. Он считает, что его команда уступила из-за невнимательности в некоторые моменты игры.

- Сегодня я снова увидел то, из-за чего мы регулярно теряем очки. Мы правильно спланировали матч, неплохо сыграли, но нам снова помешал недостаток внимания, из-за чего у «Юве» были шансы. Конечно, полностью застраховаться от такого в игре против такого клуба невозможно, но... Теперь Европа отдаляется от нас, к сожалению, - заявил специалист в эфире телеканала DAZN.