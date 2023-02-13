Рабио: «Нам есть за что бороться»

В матче двадцать второго тура итальянского чемпионата Серии А туринский «Ювентус» в привычной, «аллегровской» манере переиграл «Фиорентину» благодаря одному-единственному голу, который записал на свой счет французский полузащитник Адриен Рабио.

Он отличился еще в первом тайме, после чего туринцы удержали необходимый счет, хотя во второй половине игры было по незасчитанному голу с каждой из сторон. Рабио прокомментировал события игры.

- Могли сыграть и лучше, особенно в аспекте владения мячом. Мы долдны меняться, у нас классные игроки, которые сейчас возвращаются в строй. Мы хотим преуспеть в Кубке Италии, есть цели в Европе, в общем, в этом сезоне еще есть за что бороться, - цитирует слова Рабио Juvenews.eu.